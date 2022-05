Afp

Viernes 27 de mayo de 2022

París La mexicana Fernanda Contreras, número 225 del mundo, no tuvo opción alguna ante una rival de talla como la rusa Daria Kasatkina, 20 del orbe, pero se despidió con cierto honor en la segunda ronda de Roland Garros al perder por 6-0 y 6-3.

Llegar a la segunda semana para mí (tras la fase previa) fue un sueño y hoy (ayer), aunque me ganó, disfruté mucho del torneo, del ambiente, de la afición mexicana , dijo Contreras, quien iniciará la temporada de césped rumbo a Wimbledon.

Tras lograr el martes su primer triunfo en un Grand Slam ante la húngara Panna Udvardy (90), la tenista de 25 años tenía una misión casi imposible frente a Kasatkina, quien además comenzó arrasando y se apuntó el primer set por 6-0 en apenas 26 minutos de partido.

Tuve que cambiar mi estrategia y me funcionó , explicó en conferencia de prensa; pero Kasatkina jugó un muy buen partido y todo el crédito es para ella, se lo merece .

Contreras se sacó los nervios en el segundo set y comenzó a soltar el brazo, rompiéndole incluso el servicio a la rusa en el sexto juego (3-3); sin embargo, Kasatkina impuso su clase para cerrar el partido con tres juegos consecutivos (6-3).