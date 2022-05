Cuando tienes la posibilidad de encarar un proyecto nuevo, el orden, la voluntad y el compromiso son fundamentales, todo eso lo encontré aquí y fue lo que me convenció , aseveró.

Asimismo, señaló que dirigir a Bravos significará un desafío importante dentro de su carrera como director técnico.

“Es todo un reto, no solamente porque estuvo el Tuca en el torneo pasado, sino por lo que implica esta responsabilidad, no es superar a alguien que ya estuvo, es superarme yo, poner al equipo en un nivel competitivo. Este desafío me encanta, me prende, me hace sentir vivo.

La idea es elevar la capacidad del equipo, equilibrarlo y llevarlo hacia arriba. Hay gente de futbol atrás y creo que es un proyecto ambicioso, en donde hay que posicionar al plantel donde debe estar , apuntó el entrenador, quien firmó un contrato por un año.

En el reciente Clausura 2022, Cristante, quien también dirigió al Toluca en dos etapas, dejó al Querétaro ubicado en la antepenúltima posición (16) de la tabla general, con 17 puntos, producto de ocho empates, seis derrotas y sólo tres triunfos.

Por su parte, Bravos de Ciudad Juárez terminó en el último puesto de la clasificación, con 11 unidades, (2 igualadas, 12 descalabros y tres victorias), así como de la porcentual, por lo que tuvo que pagar una multa de 80 millones de pesos.