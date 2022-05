Google acaba de anunciar que está implementando los perfiles personalizados en su aplicación destinada a ver películas, programas de televisión y series, Google Tv, lo que significa que los televisores inteligentes se podrán vincular con una cuenta de usuario y la plataforma le ofrecerá recomendaciones de películas y programas y servicios del asistente. Lo que no dicen es que los discursos que nos hablan de personalización, optimización y mejora, esconden modelos de negocio que tienen poco que ver con nuestras prioridades, y mucho con una industria de datos personales que espera encontrar en nuestros hábitos de consumo el santo grial de las ganancias del futuro.

No hay ninguna novedad en ello. El feudalismo era eso. Cualquier usuario de un software o una red social llega a un momento clave que es el del acepto , y si no lo hace, queda excluido de los grandes espacios donde vive la gente. Si lo hace, aprueba todas las condiciones que le impone el señor del aire, como antes se sometían los campesinos al señor de la tierra. Tú, yo y todos los que estamos en Internet pertenecemos al dueño de una gran comarca, a sus normas, a sus espacios que hay que actualizar permanentemente y que se queda con pedazos nuestros que luego vende al mejor postor.

Las grandes plataformas y sus entornos digitales son bienes inmobiliarios intangibles, fortalezas medievales que colonizan el ciberespacio y crean monopolios depredadores, que cada vez que pueden adquieren a la competencia y empresas complementarias. Apple compró al asistente virtual Siri, Facebook se tragó a Instagram y WhatsApp por 15 mil millones de dólares –el valor de sus 450 millones de usuarios– y Google devoró a YouTube. Todas pugnan por la recolección de datos del mercado global de consumidores, que tiene un valor superior al del petróleo.

La sociedad personalizada está articulando infraestructuras de captura de datos y preferencias personales cuyo impacto va mucho más allá de lo razonable. Las plataformas tienen el poder de persuadir a millones para que vean lo que quieren los anunciantes, compren lo que no necesitan, odien o amen a personas que no conocen, voten por gente nefasta, actúen a conveniencia de otros. Al final, todos subordinamos nuestros derechos y pagamos un diezmo, y cuando los señores feudales de Silicon Valley no están contentos, nos dan una patada y nos condenan sin titubear a la pena máxima de la expulsión del paraíso virtual.