No se ha liberado el presupuesto 2022, y no sabemos por qué. Nos imaginamos que tiene que ver con el traslado de los refugios a la Conavim. Nos están pidiendo documentos que no estaban en los lineamientos, dicen que son indicaciones del área jurídica de la Secretaría de Gobernación. Son procesos burocráticos que transgreden la vida y seguridad de las mujeres, y también la ley. Es una situación crítica.

Los refugios han recurrido al endeudamiento y a algunas donaciones, pero advirtió que la situación es insostenible. Incluso, debido a los atrasos en los pagos, algunas profesionistas que colaboran con la RNR han renunciado.

En estos espacios se requieren servicios de sicólogas, trabajadoras sociales, médicas, enfermeras, abogadas, contadoras y educadoras, y a todas se les paga un sueldo mensual, pero el retraso es ya de dos meses y medio .