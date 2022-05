Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 26 de mayo de 2022, p. 7

Ante las nuevas revelaciones surgidas de audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde señala que a los periodistas hay que matarlos de hambre , el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó involucrarse en la polémica: lo mejor es no meternos en estos casos , dijo, con el argumento de que es periodo electoral.

Sin embargo, señaló: sólo decir que no perseguimos a nadie; garantizamos la libertad de expresión. Sí, tenemos adversarios, pero no enemigos, y adversarios que pensamos vencer en buena lid .

Durante su conferencia matutina, el mandatario se refirió además a las protestas de los trabajadores petroleros frente a la Torre de Pemex; afirmó que se atenderán las demandas justas, pero alertó que hay dirigentes que quieren llevar agua a su molino y preservar los mecanismos de asignación de plazas y contratos mediante moches o influyentismo. Pidió no confundirse, porque hay sindicatos poderosísimos y líderes sindicales que viven rodeados de privilegios, con mansiones, riquísimos .

Aseguró que ese régimen ha cambiado. “No es: ‘a ver, yo tomo la Torre de Pemex porque me tienen que dar los contratos o las plazas.’ Pues, tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas si no tienes razón. Eso ya se acabó”.