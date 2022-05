Afirmó que “en las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con el encuentro regional y por la actitud de la administración de Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré, en ningún caso.

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Alberto Arce, advirtieron que no asistirán si Estados Unidos no invita a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que dejó fuera con el argumento de que supuestamente no respetan la democracia.

Tras subrayar que Washington ha incitado a la discriminación de pueblos enteros con la exclusión de varias naciones, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, advirtió que las voces de Venezuela, Cuba y Nicaragua llegarán a Los Ángeles .

La mayoría de miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que había considerado no asistir tiene previsto hacerlo, al verse alentada por la reciente relajación de sanciones aplicada por Estados Unidos contra La Habana y Caracas, según dos fuentes conocedoras de la situación consultadas por Reuters.

El brasileño Jair Bolsonaro confirmó que participará en la reunión y se reunirá con Joe Biden.