Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 26 de mayo de 2022, p. 5

En el proceso de organización de las Cumbre de las Américas hay quienes no quisieran que se realizara y otros que buscan el fracaso de este encuentro continental, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, aseveró que en dichos sectores no se piensa en la posibilidad de este acto como factor que contribuya a la unidad en la región”.

Para el mandatario, el debate sobre la inclusión o no de todos los países de la zona ha derivado en consideraciones muy ideologizadas; hay fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos. Esto no debe ser sólo un asunto de las cúpulas del poder económico y político, ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas, que opinan y opinan .

Volvió a preguntarse: ¿de dónde son las naciones que se pretende excluir de este encuentro (Cuba, Nicaragua y Venezuela, a las que no mencionó expresamente)? En esta lógica, no se sabe de qué continente son . Por ello, descalificó la postura de algunos especialistas, que más pareciera que son usados como correas de transmisión de algunas agencias o partidos políticos .

–¿Estaría de acuerdo con la posibilidad de que no se invite a los presidentes de Venezuela o Cuba, sino a alguna representación?

–Vamos a esperarnos; no adelantemos vísperas. Hay muchas filtraciones –pidió.