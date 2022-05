–Hasta ahora, de manera directa, nacidos allá… digo, acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano la mayoría, no hay duda. Es que toda esa región de Texas pertenecía a México, basta ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos. Y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho.

Industria de armas

A pregunta expresa sobre el impacto favorable que podría tener esta nueva masacre estudiantil en la demanda promovida por México en Estados Unidos contra empresas de la industria armamentista, el mandatario declinó vincular ambos hechos con la actual coyuntura.