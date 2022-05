ería muy difícil decir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha cumplido con el trabajo para el que fue creado, pero no cabe duda que, a la sombra del organismo a nivel nacional (INE), se convirtió en una entidad muy onerosa, maniquea y vieja que requiere de un cambio profundo.

Bien haría la oposición, cuando menos sus integrantes inteligentes, en sumar esfuerzos para que el cambio suceda. A ellos tampoco les puede convenir que se retrase la transformación. El peso económico y el extravío del quehacer político que hemos señalado también apuntan a los opositores. Por eso se requiere de una visión menos cerrada y más política para avizorar futuros menos dañinos de los que ahora promete el IECM.

Lo que ahora se decida en el Congreso señalará la ruta del cambio o la cancelará, pero cualquiera de las opciones obrará formas diferentes de entender lo que tienen como tarea las entidades encargadas en materia electoral, mientras no se olvide que el voto y el ciudadano tienen que y deben respetarse para que esa democracia tan llevada y tan traída sea una realidad.

De pasadita

México no pertenece al grupo ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que sesionará en Cuba dentro de unos días, y es que cuando se fundó en 2004 la nación padecía el mal del alto vacío : Vicente Fox, que entiende muy poco de todo.

Por eso nuestro país no acudirá a la reunión en La Habana, donde se discutirá y se optará por un camino frente a la Cumbre de las Américas. Para el gobierno de Cuba la asistencia a Los Ángeles, sede momentánea de la cumbre, ya no tiene importancia y no irá.

Esa determinación podría haber liberado a México del compromiso de no asistir si no estaban todos los países vetados por Washington –Cuba, Venezuela y Nicaragua–. Este último y ahora el gobierno isleño están fuera, en una aparente decisión propia lo hicieron antes de recibir el rechazo de Estados Unidos, y aunque no se puede apostar por eso, lo más probable es que México y el presidente López Obrador sí vayan. Parece que ya no hay pretexto.