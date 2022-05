La campaña orquestada desde Iberdrola y socios contra el gobierno mexicano para apoderarse del sector eléctrico –no se conforman los privados con la tajada de 46 por ciento de un mercado que vale muchos, muchísimos, miles de millones de dólares–, movió a sus voceros a afirmar temerariamente que el tiempo del petróleo y sus derivados había concluido. Sin embargo, desde que estalló la guerra de Ucrania, las circunstancias están cambiando. La necesidad de sustituir el carbón, el gas y el petróleo rusos ha acelerado no sólo la estrategia de aumentar las inversiones en energías renovables, también han disparado la demanda y los precios del petróleo. Jane Fraser, CEO de Citi, resumió la situación con estas palabras: no es factible cerrar la economía de los combustibles fósiles de la noche a la mañana . Por supuesto, el mundo ya optó por las energías verdes y selló el compromiso en París; eso es irreversible. La Secretaría de Energía debería actualizar el valor de las instalaciones petroleras, incluyendo Deer Park, de Houston, e incorporarlo a la hoja de balance de Pemex. Valen el doble.

aldos de la pandemia de coronavirus todavía no totalmente erradicada: 1) más de 15 millones de fallecimientos, según reporte de la ONU; 2) el drama mundial no transformó para bien la conciencia de los seres humanos, como se esperaba; hay guerra en Europa, y 3) un nuevo millonario surgió cada 24 horas, a la vez que dejó a millones en la pobreza. Un reporte de Oxfam –la organización internacional centrada en su estudio– dice que 573 personas se convirtieron en multimillonarias durante la pandemia, al tiempo que “263 millones cayeron –y siguen cayendo– en pobreza extrema, a un ritmo de un millón cada 33 horas”. Más de 2 mil 600 magnates poseen aproximadamente 12.7 billones de dólares; pertenecen a los sectores de alimentos, energía, farmacéutico y tecnología. Oxfam utilizó cifras de la lista de multimillonarios de Forbes de marzo de 2020 a marzo de 2022. Sin embargo, sólo figuran hombres de negocios, faltan los políticos y, claro, sus fortunas. La cuestión es si los gobiernos son capaces de imponerles un gravamen especial. Difícilmente. Tienen poder político también. Uno de los personajes que aparece como el más rico, Jeff Bezos, de Amazon, es dueño del diario The Washington Post, y su rival Elon Musk está en vias de comprar Twitter. Si revisamos la lista en México, encontraremos que el fenómeno se repite: los propietarios de los medios de comunicación son empresarios, en su mayoría. Una excepción es La Jornada. Nosotros somos accionistas de nuestro periódico.

Ombudsman Social

Asunto: le vaciaron su cuenta

Expongo aquí la forma como sufrí un robo en mi cuenta de Citibanamex y la falta de respaldo del banco, del cual soy cuentahabiente desde hace mas de 40 años. El pasado 14 de abril recibí una llamada a mi celular de un número del mismo banco (lo grabé en una captura de pantalla). Un supuesto funcionario me avisó que habían detectado intentos de cargos a mi tarjeta. Como protección debía yo crear una cuenta de seguridad . No desconfié, porque la persona que llamó tenía información detallada, incluso mi saldo. Con engaños muy bien manejados, me hicieron dar de alta dos cuentas y transferir el total de mi dinero. Mi cuenta quedó en ceros. Demandé en todas las instancias. Citibanamex dictaminó como improcedente mi queja, argumentando que yo hice todos los movimientos desde mi plataforma móvil. Es sabido que estos delincuentes tienen toda la infraestructura, datos y conocimientos para hacer creer que realmente llaman del banco, pero las instituciones bancarias también tienen –o deberían tener– recursos para rastrear esas llamadas y proteger a sus clientes. En el Ministerio Público me dijeron que ese delito ha crecido y se ha perfeccionado, y lo hace gente que trabaja o ha trabajado en el banco. Ahora espero el dictamen de la Condusef. No quiero desistir, tengo la esperanza de recuperar mi dinero robado.

Dominique Petrich Moreno/Cdmx

R: No desistas hasta recuperar tu dinero.

