Aunque lo hizo a título personal en su canal de Telegram, el segundo de a bordo de este Consejo, Dimitri Medvediev, cercano colaborador de Putin desde los lejanos tiempos en que ambos se conocieron en la Universidad de San Petersburgo, ex premier y ex mandatario ruso, arremetió contra las propuestas de Italia y afirmó que “hay que mandar a sus autores al… (sitio que todos se imaginan) y continuar trabajando incesantemente para alcanzar las metas de la operación militar especial”.

El Kremlin todavía no ha decidido cuál será la respuesta de Rusia al plan de paz para Ucrania diseñado por Italia como posible base para una propuesta conjunta de la Unión Europa con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero es muy probable que el presidente Vladimir Putin rechace la iniciativa italiana si, como está sucediendo de un tiempo para acá, sigue basándose exclusivamente en las recomendaciones del Consejo de Seguridad de Rusia.

La tercera fase consiste en que Rusia y Ucrania firmen acuerdos sobre los territorios disputados , el Donbás y Crimea. Italia propone que éstos tengan la más amplia autonomía en materia de idioma, cultura, economía y defensa, pero que sigan siendo parte de Ucrania.

Y la última, elaborar un nuevo tratado de paz y seguridad en Europa, que entre otras medidas incluya levantar todas las sanciones contra Rusia a cambio del retiro completo de sus tropas de territorio ucranio.

Italia esta convencida –sostiene Il Corriere della Sera, periódico de Milán, en los mismos términos que otros diarios de la península apenina– de que se puede trabajar en las cuatro etapas de manera simultánea, para lo cual sugiere instalar un grupo internacional e imparcial que coadyuve a facilitar un arreglo político.

Por eso, como balde de agua fría cayeron sobre el moderado optimismo italiano las conclusiones de Medvediev, publicadas en Telegram la noche del martes. El canciller Di Maio no tardó en rechazar las críticas y dijo que éstas muestran que Rusia no tiene voluntad de negociar la paz .

Reconoció, citado por la agencia noticiosa italiana Ansa, que en este momento no hay condiciones para la paz , pero mencionó que hay que empezar a negociar desde ahora porque el mundo se enfrenta a una guerra larga y extenuante .

La decepción de Di Maio se debe a que Medvediev, en plan irónico, afirmó que da la impresión de que el texto lo escribieron no diplomáticos italianos, sino politólogos locales que se informan a través de periódicos de provincia y dan por ciertas las noticias falsas ucranias .

Para el ex mandatario ruso, la idea de otorgar amplia autonomía al Donbás como parte de Ucrania es una rotunda estupidez debido a que esas repúblicas hace tiempo que decidieron su destino y no hay posible vuelta atrás . Y la de no reconocer que Crimea forma parte de Rusia resulta un insulto para Rusia, una amenaza a su integridad territorial y un motivo para empezar una guerra en toda regla , advirtió.