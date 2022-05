El senador Rementería no quiso abundar sobre la reunión con el gobernador de Tamaulipas y rechazó que éste les haya pedido respaldo para El Truco. No lo solicitó, dijo, porque ya lo tiene y sostuvo que García Cabeza de Vaca aprovechó que tenía que venir a la Ciudad de México para venir a platicar con nosotros y decir que no hay nada de eso que lo acusaron el presidente de la Morena, Mario Delgado y el candidato Américo Villarreal.

El gobernador, precisó Rementería, les dijo que no hay detenciones, no hay averiguaciones . Lo que sucede, indicó, es que los morenistas están desesperados porque van a perder en Tamaulipas