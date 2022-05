Antonio Heras

Corresponsal y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Jueves 26 de mayo de 2022, p. 26

Mexicali, BC., La empresa Next Energy SA de CV aceptó cancelar la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali sin pago de indemnización, anunció la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su conferencia matutina de ayer en Tijuana; explicó que la compañía accedió negociar el acuerdo que representaba un severo golpe a las finanzas estatales.

La cancelación del contrato implica la rescisión del fideicomiso que para este fin formalizó el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), sin contar con permisos federales y estatales, por lo que se repondrán 123 millones de pesos que se descontaron de participaciones federales, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El acuerdo entre Next Energy –propiedad de Eugenio Javier Maiz Domene, ex dueño del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey–, y el gobierno de Baja California implica la no penalización ni responsabilidad hacia el estado ni al gobierno, sostuvo Ávila Olmeda, quien reconoció la disposición y el entendimiento de la empresa.

Aclaró que las denuncias penales y administrativas continúan contra responsables del contrato del gobierno de su antecesor Jaime Bonilla, por entregar un convenio ventajoso para la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali, que suministraría energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana y oficinas de dependencias estatales.

El contrato será cancelado tanto la proyectada generación y suministro de energía, como lo correspondiente al fideicomiso, sin que tengamos que entregar alguna indemnización. Lo que no significa que se deje sin efecto los procesos administrativos o penales que pudieran enfrentar por parte del gobierno anterior, continuarán estos procesos , recalcó la mandataria.

El secretario de Hacienda estatal, Marco Moreno Mexía, sostuvo que la cancelación del proyecto y contrato significa un ahorro de 12 mil millones de pesos para la población bajacaliforniana que implicaría un proyecto de esta naturaleza por las condiciones pactadas.