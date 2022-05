Los labradores mostraron a reporteros un oficio firmado por los entonces candidatos a alcalde, Emilio Lara, y a diputada local, Diana Campos, en el que se comprometieron a otorgarles bultos de fertilizantes en caso de ganar la elección del 6 de junio de 2021.

En redes sociales, el edil aseguró que no prometió agroquímicos a los manifestantes, por lo que su petición no será viable . Afirmó que la toma del palacio municipal y el bloqueo carretero es una manera de presión que en el pasado les ha funcionado, pero en esta ocasión no será así, y reitero, no me comprometí a brindarles fertilizantes gratis .

Agregó que la solución a este problema no está en nuestra cancha , y pidió la colaboración de los gobiernos estatal y federal, para restablecer el orden en la demarcación.

Consideró que promovieron la protesta habitantes que desean obtener fertilizante gratuitamente. De igual manera, advirtió que manifestarse es un derecho, pero cometer actos vandálicos trae consecuencias legales; en el ayuntamiento se están documentando todas las acciones, y se va a proceder jurídicamente, porque habrá consecuencias .

La toma de la alcaldía y el bloqueo carretero continuaban al cierre de esta edición.