Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 26 de mayo de 2022, p. 25

Integrantes del Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro manifestaron su repudio a la nueva ley de agua aprobada en la entidad.

Al grito el agua no se vende, se ama y se defiende y no es sequía, es saqueo , dijeron que luchamos por la vida, y la vida es el agua, el territorio, la milpa .

En conferencia de prensa en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, Isabel Valencia Hernández, Ezequiel Félix Román, Misael Marcial Díaz y Joaquina Paulino, sostuvieron que combatirán dicha normativa desde el ámbito legal y la resistencia civil.

Haremos acciones legales, marchas, mítines todo lo que sea necesario para echar abajo esa ley que se acaba de aprobar, y hacemos responsable a las autoridades si a algún compañero le sucede algo con motivo de la lucha que emprenderán, aseguraron.

Valencia Hernández, dijo que la legislación es un instrumento de despojo del agua que atenta contra los pueblos originarios. Hacemos esta denuncia pública a los tres a niveles de gobierno y al gobernador de Querétaro , el panista Mauricio Kuri.

El gobernador maquilla este despojo, diciendo que es para el bien de los pueblos, pero lo que vienen es a matarnos. Estos malos gobiernos, no nos importan de qué color sean, porque todos se valen de la corrupción y manipulación .