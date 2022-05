La actitud de mi personaje en la cinta me parece muy vanguardista y a la vez pasada de moda, pero es que Michel tiene mucho de ambas cosas, es un director de los de antes. Existe una fuerte tendencia a que todo sea dicho y no dejar en absoluto que el espectador pueda pensar por sí mismo , lamentó.

Franco, quien presentó esta cinta hace un año en el Festival de Venecia, descarta dar un salto a la industria de Los Ángeles porque sería renunciar a la libertad creativa. ¿Por qué querría esto después de ocho películas que he escrito y producido? ¿Por qué, de pronto, voy a buscar cadenas que me aten e imposibiliten para ejercer el trabajo como quiero? , señaló.

En el rodaje, agregó, hay un proceso constante de revisión e intercambio de ideas con Franco. Hubo grandes conversaciones sobre los silencios del personaje. Las personas, en la peor de sus situaciones, pueden estar hablando mucho rato de cosas superficiales o incluso no decir nada , indicó.

La muerte es uno de los temas que sobrevuela el guion de Sundown y el cineasta señala que es un tema que está presente desde su infancia. El día que entendí las implicaciones de la muerte y lo inevitable algo cambió en mí, y ese es el motor que me lleva al cine, es la inconformidad .

¿Quién no piensa en la muerte? Es lo que nos toca transitar a todos. Nadie está preparado pero, en mi caso, cuando lo he tratado de ignorar, de pronto me sume en una crisis. Es mejor asumirlo y convivir con esa idea, porque no nos queda otra , subrayó.

En esta línea, Roth afirmó que nunca se sabe cómo se va a comportar uno con la muerte. Espero que si algún día me toca afrontarla, haga una despedida con elegancia, aunque es horroroso cómo me comporto , comentó con humor.

Tras la polémica que generó su anterior cinta Nuevo orden, Franco reconoce no sentirse a disgusto por poner un espejo a la sociedad mexicana y mostrar una violencia casi endémica del país. La polémica para mí es una prueba de que son películas que necesitan existir. Cuando la gente se enoja y me insulta es la prueba de que hace falta el cine: si lo ignoraran, me preocuparía , indica.

En Sundown vuelve otra vez a hablar de los privilegios de clase que veranean en resorts apartados de la auténtica vida de las ciudades.