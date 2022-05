Fabiola Palapa Quijas

Jueves 26 de mayo de 2022, p. 6

Por su trayectoria y calidad artística, el bailarín, coreógrafo y maestro Bernardo Benítez recibió este martes el 35 Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2022, en una ceremonia transmitida desde el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán.

Bernardo Benítez (Michoacán, 1943) soñaba con ser director de teatro, pero el destino tenía otros planes para él. A la edad de 26 años incursionó en el mundo de la danza moderna gracias a Raúl Flores Canelo y Gladiola Orozco, quienes lo invitaron al Ballet Independiente, agrupación que lo marcaría para siempre.

El jurado –integrado por Lourdes Lecona, Rosa Romero y Víctor Ruiz– otorgó por unanimidad el premio al artista michoacano por ser un pilar fundamental de la danza nacional.

Los integrantes del jurado destacaron la labor pedagógica ininterrumpida a lo largo de varias décadas de Benítez, así como el desarrollo de una metodología con estilo propio para la formación técnica de diversas generaciones de bailarines y la creación de un vasto repertorio de obras coreográficas emblemáticas.

En entrevista con La Jornada antes de que iniciara la ceremonia, Bernardo Benítez recordó sus inicios en el arte dancístico, su paso por el Ballet Independiente y lo que ha significado la danza en su vida.

Nunca me imaginé que me dedicaría a la danza. La conocí por mis inquietudes en el teatro, que me exigían preparación para la comedia musical, y como no tuve conocimientos en la danza me rechazaron en el teatro, así que busqué a alguien que conociera esa disciplina y me encontré con el maestro Raúl Flores Canelo y a Gladiola Orozco, quienes me aceptaron en las clases del Ballet Independiente , compartió el creador de 120 obras y cuyo debut fue en 1977 en el Palacio de Bellas Artes con la pieza Cuarteto.

El teatro fue la primera disciplina que atrapó a Benítez. Estudió en el Centro Universitario de Teatro y tenía el sueño de convertirse en director escénico, pero descubrió la coreografía en la danza y sus intereses cambiaron. Encontré que la coreografía era similar al teatro, sólo que con movimiento, tenía otra manera de expresarse con el cuerpo .

Teatro en movimiento

De la época con el Ballet Independiente, Benítez recordó piezas emblemáticas como La espera y destacó el estilo coreográfico de Flores Canelo.