Jueves 26 de mayo de 2022, p. 5

Se cumple un centenario del nacimiento de Iannis Xenakis, un arquitecto de la música que sumó la fascinación por las matemáticas y la ciencia de la informática en su creación, con un sonido de metralla y guerra que quedó impreso en sus partituras como una huella indeleble de su biografía personal como combatiente contra el fascismo.

Su obra es una encrucijada de las artes y las ciencias, expresó la Filarmónica de París al anunciar una exposición sobre la obra del creador de la música estocástica y quien el 29 de mayo cumple 100 años de su arribo al planeta, en Rumania, en 1922. Inmediatamente reconocible, pero en perpetua revolución. Su escritura radical es al mismo tiempo una referencia a la Antigüedad, una oda a la naturaleza y con elementos que son tributo a la modernidad más extrema , señaló en su página en Internet como parte de las celebraciones, entre ellas una exposición a partir de los archivos personajes de la familia Xenakis.

Alex Ross, crítico musical del semanario The New Yorker, escribió: Xenakis no puede ser descrito como un artista cerebral. Un maestro de la sensación y la sorpresa, produjo alguna de la música más cruda y salvaje en la historia, sonidos que estallan alrededor de los oídos . El teórico estadunidense enfatiza que muchos artistas del siglo XX jugaron con imágenes de violencia, y Xenakis, quien vivió entre 1922 y 2001, fue uno de los pocos que experimentaron la violencia en un rango cercano.

Durante la Segunda Guerra mundial el joven Xenakis formó parte de la Resistencia comunista en Grecia y en 1944 fue herido de gravedad en el rostro por un disparo de obús y perdió un ojo. En 1947 emigró a Francia con una sentencia de muerte a cuestas por su activismo político. Pasó gran parte de su vida en París, donde formalizó su interés por la música, pero antes trabajó con el gran arquitecto Le Corbusier y fue con Olivier Messiaen, como su mentor, que abrazó su peculiar estilo de entender la composición orquestal.

Iannis Xenakis nació en Braila, Rumania, como miembro de una familia de ascendencia griega. Desde la infancia emigraron al país mediterráneo, cuna de la civilización occidental. Comenzó sus estudios de ingeniería en Atenas, los cuales tuvo que interrumpir por la ocupación nazi. Aunque finalmente logró concluirlos, tuvo que huir a París.