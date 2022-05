La ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del código urbano de la entidad es ilegal, aseguraron, porque contraviene el párrafo cuarto del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, que indica que cuando se trate de uso público urbano o doméstico, el servicio sólo puede ser brindado por los gobiernos de los estados y los municipios, obligación que no debería ser transmitida a terceros.

Querétaro, Qro., El gobierno del panista Mauricio Kuri González publicó en el periódico oficial La Sombra de Arteaga la ley que permite privatizar el servicio de agua potable ante la inconformidad de activistas que recientemente le solicitaron formalmente vetar esa norma, pues no garantiza el derecho humano al líquido y promueve que el sector privado haga negocio con un recurso natural.

Como lo están pretendiendo hacer cuando hablan de concesiones en la nueva ley, pues dicen que un municipio puede tener un título de asignación (por Conagua), en ese sentido y a su vez ellos (los gobiernos municipales y la Comisión Estatal de Aguas) subconcesionar el servicio de dotación de agua con uso de público urbano a la población. Aquí es donde está lo ilegal, porque (la Ley de Aguas Nacionales) dice que es exclusivamente para los estados y para el municipio , añadió.