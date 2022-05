▲ Barack Obama mostró más apertura hacia Cuba que Joe Biden, quien fue su vicepresidente. En la imagen, el ex mandatario estadunidense estrecha la mano de Raúl Castro en la sede de Naciones Unidas, en septiembre de 2015. Foto Xinhua

Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de mayo de 2022, p. 10

Incluir a Cuba o excluirla en los foros internacionales, ha sido la cuestión constante en las discusiones previas de las Cumbres de las Américas desde su origen. Desde 1994, cuando Bill Clinton convocó ese foro (en Miami), se zanjó el asunto al estilo de la guerra fría: el régimen castrista no cabía en la definición de las democracias que habrían de poner al día los términos de las relaciones hemisféricas con el libre comercio como eje del desarrollo.

A 28 años de su creación, sólo en dos de sus nueve reuniones Cuba ha estado presente. En su novena edición, el presidente Joe Biden opta, no por la apertura de Barack Obama, su copartidario, sino por la de Donald Trump, con un veto que en esta ocasión pretende excluir a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela.

La primera Cumbre de Bill Clinton fue una respuesta de Washington a una iniciativa latinoamericana que tuvo lugar tres años antes: México convocó en 1991 la primera Cumbre Iberoamericana, con una premisa opuesta: un espacio donde sí cupiera Cuba, no así Estados Unidos. Transcurrieron siete cumbres más y no fue sino hasta 2018, en Perú, que la presión latinoamericana hizo imposible mantener el veto a La Habana. Pero entonces fue Donald Trump quien no asistió.

Primero, la cumbre extraordinaria para el desarrollo sustentable en Santa Cruz, Bolivia, en 1996. Dos años después, la segunda Cumbre, en Santiago de Chile, incorpora a la OEA en las definiciones del plan de acción y la declaración. En 2001, la tercera Cumbre en Quebec, en el contexto de los atentados terroristas de Nueva York, empieza a trazar la nueva diplomacia intrusiva con la redacción de la Carta Democrática que se adoptará en una asamblea general de la OEA en Lima, Perú, poco después.

En 2005 se realiza la cuarta Cumbre en Mar del Plata. La región vive un prolongado periodo de estancamiento, resultado del periodo neoliberal más ortodoxo de los 90 (que por algo se llamó la década perdida). Son los años de grandes crisis en que gobiernan Carlos Salinas y Ernesto Zedillo en México, Carlos Menem y Fernando de la Rúa en Argentina, Fernando Cardoso y Fernando Collor de Mello en Brasil, Patricio Aylwin y Eduardo Frei en Chile, donde más arraigan las doctrinas de los Chicago boys y muchos otros de la misma escuela. Las secuelas se extienden en la primera década del nuevo siglo.

Pero el clima político del continente es otro. Es el ciclo progresista y gobiernan Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay. Naufraga el intento de George Bush de crear el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas, otra vez sin Cuba). El mexicano Vicente Fox es uno de los personajes que sale de esa cumbre con la mayor carga de frustración.