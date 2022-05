En tanto, el panista adujo que en su alianza –inédita– con el PRI y el PRD, “ya denunciamos el uso clientelar de los programas del gobierno; están engañando y amenazando con que, de no votar por Morena, perderían los apoyos sociales, particularmente los adultos mayores. Esta estrategia se realiza desde Palacio Nacional, y el operador, el ejecutor de todo esto, es Adán López, el secretario de Gobernación, quien anda en campaña. Parece más corcholata presidencial que secretario de Gobernación.”

Cortés señaló que en Acción Nacional consideran que para la elección presidencial de 2024, el candidato de Va por México deberá salir de sus filas. No obstante, admitió, si prevalece el interés superior de México , podría aceptarse otra opción, siempre en la defensa del país .

Moreno confirmó que el PRI presentó 17 denuncias por el uso indebido de recursos públicos. Hemos dado vista puntual a la Fiscalía General de la República , dijo.

En torno a los audios que dio a conocer su sucesora en Campeche, Layda Sansores, calificó el hecho de telenovela; la gobernadora lleva más de cinco semanas exhibiendo presuntas grabaciones de priístas. Si tuviera grabaciones reales ya hubiera presentado la denuncia correspondiente.