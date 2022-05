Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de mayo de 2022, p. 5

A menos de dos semanas para los comicios en seis estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a toda la población a participar y no dejarse intimidar por amenazas de violencia.

Hay que salir, hay que participar, porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención , sostuvo.

Interrogado sobre presuntos casos de amenazas a brigadistas de partidos políticos en varias de las entidades donde habrá comicios el 5 de junio, el mandatario señaló que desde hace mucho tiempo, quienes no quieren la democracia siempre buscan atemorizar y meter miedo.