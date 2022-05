El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con la agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, que impera la corrupción

Insistió en que en los casos donde se registra este delito, no funciona bien ningún servicio, ya sea público, en manos de dependencias gubernamentales, o privatizado, y reiteró que la corrupción es el principal problema del país.

Refirió como ejemplo el tema de trabajadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes protestaron hace poco más de un mes frente a Palacio Nacional, así como en casetas en Veracruz, porque no los recontrataron.

Frente a ello, expuso, solicitó a la titular de la dependencia, Elsa Veites Arévalo, un reporte sobre la situación. Cuando le presentó la información, dijo, la verdad es que me convenció de que había corrupción en las casetas; no en todas. Me presentó pruebas de que cobraban y no ingresaba el dinero, y me demostró que a partir de los cambios aumentó considerablemente el ingreso de Capufe. Entonces, eso no tiene que ver nada con los derechos de los trabajadores, que deben protegerse .

López Obrador convocó a la población a que denuncie en caso de registrar altos cobros o mala calidad del agua en los sistemas concesionados, y de repetirse dichas quejas, dar por hecho que se trata de posible corrupción.