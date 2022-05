E

n un mismo martes y en distintos escenarios, el Presidente de México sostuvo que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo , a la vez que homenajeó la memoria de un histórico dirigente comunista, Arnoldo Martínez Verdugo, ensalzando las luchas que se dan desde la izquierda para cambiar al sistema dominante.

Lo primero se produjo en una conferencia mañanera de prensa, a partir de una amplia pregunta que incluyó el tema de la privatización (neoliberal) del agua potable, con ejemplos concretos como los de Aguascalientes y el reciente de Querétaro. El presidente López Obrador recomendó, a este respecto, tener mucho cuidado, pero “no, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua; lo que sucede por lo general es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción, es la que lo echa a perder todo”.

Luego de esa valoración de privatizaciones, que cercenan a los ciudadanos el derecho a un servicio vital y están cargadas de acusaciones de corrupción, el Presidente añadió que si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera, y en los medios de información lo mismo .

Precisó: cuando se habla del modelo neoliberal yo he llegado a sostener que, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción (https://bit.ly/39RFvmE).