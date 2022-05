En tanto, la ex seleccionada nacional Alicia Pelé Vargas consideró que el hecho de que el nuevo campeón del futbol femenil mexicano no haya sido un equipo regiomontano, ya sea Tigres o Monterrey, sino el Guadalajara, da frescura a la liga, además habla de que la categoría ya tiene mayor relevancia en más equipos, pues se empieza a notar su crecimiento y la inversión que hacen en ella al reforzar cada vez mejor a los planteles .

Estimó que este torneo fue mucho más competitivo, con un mejor nivel por parte de algunos equipos, como Pumas o Cruz Azul, que levantaron mucho, pues ya no fueron tan goleados como al principio; ya está un poco más equilibrado .

Opinó además que este título fue la cereza del pastel para el conjunto tapatío, toda vez que “fue uno de los planteles más constantes, y a pesar de que cambió de entrenador y tuvo muchas ausencias por convocatorias con las diferentes selecciones nacionales, siempre se mantuvo en las primeras posiciones, sin despegarse de Tigres y Rayadas, que siempre van de líderes.

Creo que Chivas fue un justo ganador, este campeonato corona la buena campaña que hicieron en este semestre, así como el arduo trabajo que han realizado en los torneos anteriores , apuntó.

En ese sentido, confió en que el crecimiento que se percibe en la Liga Mx Femenil se verá reflejado en un futuro muy cercano en el sueldo de las jugadoras.

Sé que falta mucho para que ganen igual que los hombres, pero al menos que su buen desempeño sirva para que en el corto plazo puedan tener un salario que les permita vivir cómodamente , señaló.

Aunque aplaudió el uso del VAR en la categoría femenil a partir de la próxima temporada, lo cual fue anunciado ayer por la Liga Mx, la mundialista en México 1970 advirtió que los operarios deben tratar de ser lo más justos posible, pues hemos visto que en el torneo varonil su uso no es muy confiable .

Por otra parte, Amaury Vergara informó que Chivas está en busca de un nuevo entrenador para el plantel varonil, toda vez que el técnico interino Ricardo Cadena no seguirá en el cargo.