Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de mayo de 2022, p. 6

Santiago. Chile será la primera parada en Latinoamérica de The Art of Banksy: Without Limits, la exposición no autorizada que rinde tributo a Banksy, el artista urbano que mantiene su identidad en el anonimato a la vez que maravilla al mundo con sus grafitis y murales callejeros. Y tras su periplo en Santiago, la exposición se montará en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y la Ciudad de México.

Una carpa instalada en el centro cultural Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, recibirá desde hoy la muestra de más de 160 obras, murales y esculturas del enigmático artista británico que comenzó a pintar grafitis en los años 90 en Inglaterra y extendió su arte callejero hacia varios países.

A mí me interesa cómo la gente sale (de la exhibición). Si después de ver más de 160 obras de él, hay un cambio de chip en tu cerebro; si te vuelves más humano, si te vuelves más empático, si rompes esa burbuja de individualismo en la cual nuestra sociedad contemporánea vive , dijo a la Afp Guillermo Quintana, curador y organizador de la exposición desde hace cuatro años.

Comparado con artistas de la talla de Pablo Picasso o Andy Warhol, Banksy plasma en sus obras temas como los derechos de los animales, la migración, política, críticas hacia la corona inglesa, y últimamente sobre el coronavirus y el confinamiento que vivió el mundo durante la pandemia.

La exhibición presentará cuadros originales de Banksy, como un tapete con la leyenda Welcome , y también réplicas de famosos murales, como el de un grupo de palomas con mensajes antinmigración o el manifestante que lanza flores.