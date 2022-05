César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 24 de mayo de 2022, p. 8

El quinto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México ordenó a un juez federal que admita la demanda de amparo que promovió Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, para que el Ministerio Público Federal investigue los movimientos financieros que realizó Jesús Caraveo Opengo, quien –según la versión gubernamental– fue el encargado de entregar sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los magistrados declararon fundado el recurso de queja del panista, luego de que impugnara el fallo del juzgado segundo de distrito, que desechó la solicitud.

De acuerdo con el expediente, durante la audiencia de marzo pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, resolvió que no era procedente solicitar al agente del Ministerio Público responsable recabar información bancaria de Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, quien en 2020 apareció en un video cuando recibía fajos de billetes, pues dicha persona no cuenta con el carácter de investigado en la carpeta indagatoria.