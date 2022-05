Por otro lado, señaló que en México aún existen el clasismo, el racismo y la discriminación. “Cuando empezamos con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, unos muchachos de Nuevo León, de familias acomodadas, burlándose de cómo se les iba a dar dinero a los ninis (chicos que no tienen la oportunidad de trabajar ni de estudiar); pero todavía lo siguen pensando, y es consustancial al conservadurismo”.

Sobre el debate, ayer el titular del Ejecutivo afirmó que se dialoga: hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos, al menos han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante, y faltan más de 10 días. Espero que esta semana ya podamos informar, para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones, mejor una vez que ya tengamos todos los elementos vamos a fijar nuestra postura .Clasismo, racismo y discriminación

Incluso ha dicho que no asistiría en caso que la administración de Joe Biden deje fuera a las naciones con las que tiene desacuerdos políticos (Cuba, Nicaragua y Venezuela). A su posición se han sumado sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández; de Bolivia, Luis Arce; de Chile, Gabriel Boric, y de Honduras, Xiomara Castro.

Estimó que esta misma semana la Casa Blanca debe responder a la propuesta y dijo que hasta ahora él no ha recibido la invitación.

En su conferencia matutina de ayer, el mandatario se refirió una vez más a este foro continental –a pregunta expresa– y comentó que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha mostrado una buena disposición ante su planteamiento de no excluir a nadie.

Agregó que el otro caso es la oposición de muchos sectores a contratar 500 médicos cubanos para hacer llegar la salud a las comunidades más alejadas y vulnerables del país. Un escándalo. ¿Qué no la salud es un derecho humano? ¿Qué tiene que ver la salud con la cuestión ideológica? Bueno hasta en el deporte. ¿Que no se traen futbolistas y beisbolistas de otros países? No, pero es un dogmatismo enfermizo, muy fanático .

Sería un retroceso si hay exclusión: Ebrard

La próxima Cumbre de las Américas debe incluir a todos los países del continente, pues ese fue el acuerdo desde la edición de 2012 en Cartagena, Colombia; hacer lo contrario sería un retroceso, advirtió el titular la Secretaría de Relaciones Exteriores , Marcelo Ebrard.

Al participar en la reunión Comexi 2022, indicó que será cuestión de días que se solucione el debate sobre si la cumbre será completa: no es prudente ni es aceptable que se retroceda .

Explicó que la IX Cumbre de las Américas debe abordar temas como la necesidad de un plan sanitario de emergencia, pues la pandemia de covid-19 demostró que la región no está preparada para responder a estas situaciones de manera unificada y en común, ni siquiera en temas básicos como la producción y distribución que permitan un acceso parejo a las vacunas.

Sobre el fenómeno migratorio, el canciller señaló que el flujo de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos es ya un negocio gigante, pues han podido comprobar que quienes lo organizan cobran a cada persona hasta 5 mil dólares, y nuestro país recibe un promedio de 120 mil solicitudes de refugio al mes.

Sostuvo que Estados Unidos debe darse cuenta de que su tasa de natalidad está cerca de ser negativa y necesita gente para mantener activa su economía.