En tanto, cuestionado sobre la actuación de la FGR sobre las indagatorias relacionadas con Julio Scherer, ex consejero jurídico de Presidencia, y el revés que sufrió luego de que un juez decidiera no vincular a proceso a los presuntos implicados en extorsión, el titular del Ejecutivo descartó que el caso debilite a la dependencia de justicia.

No, no, no, no, para nada, hay desgaste cuando no se actúa bien, cuando hay corrupción, desde luego impunidad, nosotros tenemos que buscar eso, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad , respondió ante la interrogante de un posible desgaste de la FGR por este asunto.

Expuso que su gobierno no se involucra en este tipo de casos, y (éste) tiene que ver con ministerios públicos, con jueces, y hasta ahí nos quedamos .