Globalización

José Manuel Barroso, presidente de Goldman Sachs International y ex presidente de la Comisión Europea, dijo al diario The Financial Times: La globalización se enfrenta al nacionalismo, el proteccionismo, el nativismo, el chovinismo e incluso a veces a la xenofobia, y para mí no está claro quién va a ganar .

México es un ejemplo de renovado nacionalismo. La globalización no es un concepto abstracto. Lleva el nombre de las corporaciones que expanden su poder en el mundo, como Iberdrola y la minera Vulcan Materials Company. No se trata de que ganen o pierdan, sino de que respeten las leyes de México.

Twitterati

Ruben Moreira y Carolina Viggiano convertirían a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, de muertos, se robarían los recursos del pueblo, es mi deber alertarlos : Humberto Moreira.

R: ¿Los conoce o es que habla al tanteo?

