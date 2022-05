Evidente mala fe al criticar patrimonio de burócratas, señala

ecientemente se ha escrito y comentado hasta la saciedad criticando que algunos personajes cercanos al presidente López Obrador han adquirido carísimas residencias en Houston, Texas, apareciendo como millonarios de la noche a la mañana, percibiendo salarios burocráticos e insinuando con ello que han dispuesto de manera ilegal de fondos públicos. Estas críticas manifiestan envidia, ignorancia del sistema estadunidense y evidente mala fe.

La mayoría de estos críticos o criticones son declarados opositores a las políticas de la 4T, porque seguramente esperaban que continuara el desfalco sexenal característico de los gobiernos neoliberales. Estos críticos pretenden ignorar que en Estados Unidos de América cualquier trabajador con más de un año de antigüedad en una empresa establecida, con buena fama, puede recibir de un banco un crédito hipotecario de hasta 90 por ciento del valor comercial que le permitirá adquirir una residencia con tan sólo aportar 10 por ciento de su propio peculio. Obviamente el nuevo propietario deberá desembolsar durante 20 o 30 años el monto total del crédito hipotecario con sus intereses.

Esta forma de vida le permite al trabajador estadunidense aparentar una riqueza que en realidad no tiene, sino que apenas empieza a formar. De similar manera adquieren sus automóviles, con pagos a un promedio de cinco años, así como liquidan a plazos la mayor parte de los enseres domésticos duraderos, como refrigeradores o estufas. De esta forma pueden aparentar ser ricos, lo que es muy importante en la sociedad WASP (blanca anglosajona protestante), aunque en realidad, a los ojos de personas de otras culturas, son individuos con vida hipotecada .

Leonardo French Iduarte, embajador de México, de carrera, jubilado.

Cónsul general de México en Denver (1982-85) y en Chicago (1985-88).

Cuernavaca, Morelos.

Celebra artículo de Bernardo Bátiz

Siempre he tenido un aprecio personal por el maestro Bernardo Bátiz, pero esto no es factor para reconocer lo certero de su análisis en su más reciente artículo en este prestigiado diario.

Plantea un asunto de gran importancia, el cual debería estarse discutiendo a fondo en el actual proceso de transformación, si realmente queremos que lo haya.

Sí, es el proyecto económico y que, con claridad, Bátiz nos dice que la 4T debe al pueblo mexicano una propuesta de transformación a fondo de la economía; no basta combatir la corrupción, es necesario sustituir al sistema capitalista que la propicia y nos recuerda la necesidad de desarrollar el sector social de la economía, las cooperativas y proponer un modelo económico alternativo .

Esto, a mi juicio, no se está haciendo, los programas sociales, muy importantes, pero no deben ser la base de la propuesta económica, sino complementarios de las políticas productivas y del desarrollo colectivo e impulso del sector social. No quedarnos en el lema de primero los pobres y cambiarlo por el de cada vez menos pobres.

Indiscutible y admirable el empeño del Presidente por ayudar a los más necesitados, mas nos obliga a la reflexión cuando expresó en su última gira que no hay ninguna familia indígena que carezca al menos de uno de los programas dirigidos a los pobres , y, a nombre de los seris, Gabriela Molina le expuso que a los seris, el gobierno ya no nos persigue, pero nos matan la pobreza y el racismo .