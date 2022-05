Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 24 de mayo de 2022, p. 25

Xalapa, Ver., Tras la desaparición de Viridiana Moreno Vásquez en Ciudad Cardel, el 18 de mayo, familiares y amigos se trasladaron a la capital del estado para protestar contra funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, debido a que no hay resultados en la investigación, a pesar de que el mandatario aseguró que había sido resguardada y que el asunto era atendido por su administración.

Este lunes, la familia marchó por las principales calles de Xalapa para denunciar que la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha negado a exigir las grabaciones de las cámaras del hotel Bienvenido en Ciudad Cardel y tampoco han proporcionado la sábana de llamadas para conocer con quién se comunicó Viridiana.

Los habitantes de Tlaltetela, de donde es originaria la joven, bloquearon la calle Enríquez frente a palacio de gobierno y exigieron tanto a García Jiménez como a la fiscal Verónica Hernández Giadáns que investiguen el caso.