Su disco está hecho de canciones sobre el desamor (Shape of a Rose), la autosuficiencia (Moon Dance), la comunidad (Kinship), así como a expresiones antiguas y sagradas de lo no binario, como 2Spirit, que fue escrito para presentar al artista Lukas Avendaño, muxe zapoteco.

“Al crecer nunca tuve canciones de amor sobre el romance queer, nunca vi obras de arte inspiradas en ejemplos antiguos de expresión fluida de género. En el proceso de hacer este álbum buscaba comunicarme con mi yo de más joven, así como con mi comunidad y la generación más joven de personas queer”, afirmó Eyibra.

Experiencia inquietante

El disco fue coproducido por NNUX, quien se basa en el proceso digital de sampleo de voces, instrumentos acústicos, beats electrónicos y sintetizadores. De acuerdo con Eyibra, López Reyes, mezcla producción electrónica con cuerdas y voz de manera orgánica. Desde el principio hay una sensación de melancolía edificante. La fragilidad se abre paso a la proeza, lo que resulta en una experiencia inquietante e inspiradora .

Otros temas presentes en el material de Eyibra son Womb, sobre la destrucción del patriarcado, y We are More than Islands, canción ritual lituana tradicionalmente interpretada sólo por mujeres, que cambia el género y se transforma en una historia de amor predestinada entre dos hombres.

Actualmente, el lituano-estadunidense tiene una residencia artística en Los Ángeles County Museum of Art, junto con NNUX, Lukas Avendaño y Oswaldo Erreve. Desarrollan un nuevo proyecto que une el arte y la tecnología, en el que exploran el género no binario, a través de la perspectiva muxe.

El ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas, en tanto, ha llegado a su sexta edición y busca visibilizar el trabajo de los artistas escénicos que han profundizado en temas sociales como el respeto, el orgullo, la diversidad y la libertad de todas las personas de ser.

Eyibra: Diomede (feat. NNUX) se presentará a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla y en Ticketmaster.