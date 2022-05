Si en la categoría supermediana, donde conquistó los cuatro cinturones de campeón, no había nadie más que pudiera derribarlo del trono, Canelo pensó que podría hacer lo mismo un peldaño más arriba y subió a la división semipesado. La apuesta no prosperó y tuvo que asimilar la derrota.

Desafortunadamente perdimos , pluraliza la derrota, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Lo importante es la perseverancia, yo soy una persona muy perseverante y vamos a hacerlo de nuevo .

Saúl Canelo Álvarez no conoce otra lengua que la competencia. La conoce y la habla con solvencia, un idioma que implica el esfuerzo arduo por tratar de ser el mejor e imponerse retos, no importa si en el camino se le cruza alguna derrota, como recién le pasó cuando quiso triunfar en los semipesados.

▲ Tengo la iniciativa de apoyar el talento en diferentes ramos y este torneo es con ese fin, sacar cualidades y que haya más campeones internacionales de nuestro país , declaró el boxeador. Foto cortesía de los organizadores del torneo

No Golf, No Life

A nadie le gusta perder , repite el pelirrojo; es un sentimiento muy feo, pero hay que tener valor para reconocerlo .

Canelo no sólo es un hito en el éxito deportivo mexicano. Pocos en este país han alcanzado una cima de popularidad internacional semejante a la del tapatío, quien además de la habilidad en el pugilismo, también ha dado señas de saber moverse en otros campos. Por ejemplo, en el agua de los tiburones mercantiles. Los negocios son otra división en la que quie-re triunfar.

Y fiel a su instinto depredador en los terrenos que exigen la máxima competencia, el pelirrojo se ha obsesionado con el golf. Cuando no trabaja de manera disciplinada en el gimnasio de boxeo, aprovecha el tiempo jugando en los verdes campos de ese juego calmo.

Estas declaraciones las hizo durante la presentación del torneo No Golf, No Life, paráfrasis de su marca No Box, No Life. Una competencia benéfica realizada ayer en el club Bosque Real, la cual buscará apoyar a jóvenes promesas, porque está convencido que este país desborda de gente con cualidades a la que hace falta impulsar.