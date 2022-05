–Ha sido una gran experiencia en un instituto que ya tiene 76 años y un camino establecido. Me permitió entender las redes y hechos que, como clínico e investigador, no se ven, pero que se han entrelazado para dar al instituto la solidez que tiene en calidad de los servicios.

La tecnología, agrega, debe usarse en beneficio de los enfermos y así atender a más personas , señala el especialista que en cada área ha visto una oportunidad de mejora. Esto forma parte de los nuevos modelos de atención puestos en marcha por el instituto.

–¿Qué pensó cuando le dijeron que los servicios serían gratuitos?

–Fue otro desafío excelente. Beneficia a los pacientes, y con las medicinas gratuitas podrán superar sus enfermedades.

–¿Qué porcentaje de los ingresos representaban las cuotas de recuperación?

–Casi 50 por ciento, pero se tenía que solucionar. Así fue y será en el futuro. Siempre he visto a muchos enfermos que no pueden pagar. Mi deseo era que llegara el día en que no tuviera que cobrarle a nadie. Estoy feliz por eso, y sí se requiere el dinero; hay que negociarlo.

–¿Fue un reto la limitación de recursos económicos?

–Para cualquier reto lo importante es tener propuestas. Eso nunca ha detenido al instituto. Hay carencias y falta más, es cierto, pero quedarse en lo económico es pensar chiquito.

“En estos 10 años creamos una Unidad de Propiedad Intelectual y Desarrollo Tecnológico. Ya hay medicamentos y equipos patentados que potencialmente son otras fuentes de ingresos y coadyuvan con la sustentabilidad del instituto.

–¿Qué tipo de innovaciones se lograron?

–En la pandemia de covid-19 desarrollamos un ventilador que ahora vamos a certificar. El propósito de las patentes no es el negocio, sino que sean de utilidad para los pacientes. Con el coronavirus también hicimos máscaras para una mejor oxigenación; son máscaras de buceo que se adaptaron. Otros son productos nutracéuticos (contienen componentes de alimentos funcionales) útiles para personas con diabetes o quienes tienen problemas para deglutir.

Sustentabilidad, objetivo

–¿Todo sirve para hacer frente a las limitaciones presupuestales?

–Es que no me puedo quedar con que si no me dan, no hago nada. La sustentabilidad debe ser una meta, y el INCMNSZ ha encontrado la manera de conseguirla. A otros les toca juzgar lo que se ha hecho, pero está claro que nunca hemos dicho que bajamos la cortina porque no tenemos.

–O dejar de recibir pacientes...

–No. La gente se enferma y el instituto tiene la responsabilidad con la alta especialidad que todos podemos necesitar. Más de 70 por ciento de nuestros pacientes tiene, cuando menos, tres patologías: diabetes, obesidad, daño renal o falla cardiaca. Con los años se acumulan las enfermedades.

–¿Ya cuentan con las medicinas gratuitas?

–Vamos con un avance de 80 por ciento de la necesidad. Nos adaptamos a un sistema de recetas. Es un proceso y ojalá permanezca.

–¿Cómo va la nueva torre de hospitalización?

–Ya está la estructura y se adjudicó el contrato para el equipamiento con recursos del Insabi. No aumentan las camas, sino que tiene el potencial de crecer en los siguientes 50 años.