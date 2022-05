“Mientras no haya un mensaje claro que si desapareces a alguien va a haber una consecuencia, evidentemente hay un campo abierto a la impunidad y a la repetición de los hechos. Si todas estas crisis las juntas con las diferentes violencias se da este escenario, que por más que se avance –poco o mucho, según la evaluación– si no es paralelamente de manera integral no va a haber los resultados a los que las víctimas tienen derecho.”

Indicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a atender los casos, al igual que las legislaturas y las fiscalías, pero la búsqueda de personas y la prevención “es un asunto de Estado, y así se tiene que ver, mientras no lo entendamos desde las distintas autoridades desde esa perspectiva, más allá de ‘te toca a ti, me toca a mí’, lo único que estamos haciendo es abonar a la no resolución de la crisis”.

Reprochó la falta de colaboración de algunas instancias. Por ejemplo, “se piden más de 400 campos de información a las autoridades, principalmente fiscalías –más de 70 por ciento es proporcionada por esas dependencias– y no nos dan toda. Eso podría ser muy valioso para la búsqueda de personas”.

Adujo que la falta de cooperación es multifactorial, y aunque hay personal muy comprometido si no hay una directriz desde la cabeza, son esfuerzos aislados .

Otras causas de la negativa es que evidentemente nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, y creo que en el fondo hay temor para muchas personas que están ahí de que podrían verse involucradas por negligencia, acción o por omisión .

Quintana explicó que otro factor que obstaculiza las búsquedas es la diferencia jurídica entre personas desaparecidas y no localizadas, sobre lo cual en la CNB no están de acuerdo con esa clasificación, ya que la diferencia es que se considera a las segundas como no haber sido objeto de un delito.

La fiscalía tiene dientes jurídicos para hacer cosas que nosotras las comisiones no podemos hacer, yo no puedo pedir una sábana de llamadas, no puedo pedir una orden de cateo, no puedo pedir una geolocalización. Todo tiene que pasar por un Ministerio Público .

Ante eso, pueden decir que las comisiones tienen la obligación de buscarlas, sí, pero ¿con qué herramientas jurídicas?