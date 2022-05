Alonso Urrutia y Cristina Gómez

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 23 de mayo de 2022, p. 6

Desemboque, Son., Se lo dijo sin rodeos, a nombre de la comunidad seri. Gabriela Molina soltó ante el Presidente: El gobierno ya no nos persigue para aniquilarnos, pero nos matan la pobreza y el racismo... Andrés Manuel López Obrador escuchó el reclamo, reconoció que las etnias originarias se mantienen en la base de la pirámide de la pobreza, pero destacó que hoy no hay ninguna familia indígena que carezca de al menos uno de los apoyos dirigidos a los pobres.

Fue su último encuentro de la gira con los pueblos indígenas sonorenses, frente a los cuales reivindicó que sus políticas no sólo benefician a 70 por ciento de la población, sino que también derraman beneficios a las clases medias y a los sectores más acomodados. Les puedo decir que no hay un rico de México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero. A las pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien .

En la costa sonorense, los seris recibieron al Presidente con otro caudal de demandas, reflejo de tantas carencias. Una oportunidad que no tenían desde hace 47 años, cuando Luis Echeverría pasó por la región. Como entonces, aún prevalece la insuficiencia de servicios médicos, mala calidad del agua, falta de respeto a nuestros derechos más elementales como seres humanos .

Molina describió la situación de la comunidad seri y aprovechó para dar respuesta a la petición gubernamental de proteger al borrego cimarrón, evitando la caza en su territorio y fomentar el ecoturismo. Solicitaron más tiempo para analizarla, sugerencia que aceptó López Obrador sobre la base de construir acuerdos por consenso y de buena fe, aunque fue un planteamiento oficial desde la visita de febrero pasado.

Según las estimaciones, cada año decenas de cazadores extranjeros pagan entre 50 mil y 60 mil dólares (1.2 millones de pesos) para entrar al territorio que protege la Guardia Territorial Seri y cazar al borrego cimarrón. Aunque esto implicaría ganancias millonarias a la comunidad, estimadas en 700 mil dólares anuales, estos pueblos aún enfrentan rezago y miseria. En contraste, se estima que sólo quedan 3 mil 762 individuos de esta especie en Sonora.