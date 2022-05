Urióstegui, originario del puerto de Acapulco, narró que cuando llegó a la Normal de Ayotzinapa me dieron un machete para chaponar (el pasto), lo que no estaba acostumbrado a hacer , y ahí aprendí a estar solo, a vestirme solo, a trabajar, a comer; es una experiencia muy agradable, única, (...) y eso lo lograron hacer las normales rurales .

Consideró que las autoridades van con todo contra el normalismo rural, porque despierta conciencias, y nosotros como egresados necesitamos reorganizarnos, y apoyar a nuestras escuelas para que no las cierren .

Comentó que su madre le pide “‘hijo, ya regrésate a Acapulco’. Yo le digo que no, porque allá no voy a saber quién me va a dar mi balazo, y en la sierra nos conocemos, porque en cada comunidad hay gente de ellos (las agrupaciones armadas)”.

Arturo Miranda Ramírez, uno de los líderes de la Asociación Cívica Revolucionaria y compañero de Lucio Cabañas Barrientos en la Normal de Ayotzinapa de 1956 a 1962, hoy catedrático universitario, rechazó que su alma mater forme guerrilleros, lo que consideró completamente falso, una cosa es que nosotros como hijos de campesinos pobres hayamos tomado conciencia de nuestra realidad al estudiar en dicho plantel, y otra que ahí nos hayamos hecho guerrilleros .

Mencionó que, sin embargo, ahí estudiaron jóvenes que posteriormente fueron guerrilleros, como José Luis Martínez, que fundó el Movimiento Armado Revolucionario , y Carmelo Cortés Castro, que encabezó las Fuerzas Armadas Revolucionarias .

Recordó que otro compañero de Lucio Cabañas fue Jacob Nájera Hernández, que está desaparecido; también Inocencio Castro, que durante el secuestro del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (en 1974), fungió como enlace con Lucio; y está el caso del maestro Félix Bautista Matías, el Lucio de abajo, que participó como mensajero del fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos .

Hoy, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa demandan aumento al presupuesto para el plantel, a las becas, al comedor, al mantenimiento de las instalaciones, y apoyo para los módulos de producción, entre los que destacan la siembra de hortalizas, maíz, al igual que criaderos de ganado vacuno y porcino.

Pero en los últimos siete años, la mayor exigencia es la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, cuyas edades van de los 18 a los 33 años de edad.