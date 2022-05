Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 23 de mayo de 2022, p. 2

Por décadas, las escuelas normales rurales han representado la única oportunidad de acceder a la educación superior para miles de jóvenes campesinos y obreros. Sus escuelas e internados, donde se les brinda sustento y vivienda, han sido fundamentales para su formación pedagógica y política, testimonian estudiantes y maestros egresados de estas casas de estudio.

Muchos no tenemos otra alternativa de educación que la normal rural. Estamos orgullosas de estar aquí, pero se enfrentan muchos obstáculos. No es sólo la falta de apoyo económico. Estamos satanizados, desde el norte hasta el sur, y la gente desconoce la realidad. No saben que, más allá de estudiar para dar clases, buscamos crear una conciencia en las personas, que aprendan que si las cosas están mal, hay una forma de salir adelante , dice convencida Rosa, alumna de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles, Puebla.

Sus compañeras normalistas, Paulina y Karla, la secundan: las normales rurales, como hace cien años, nos abre su casa, nos brinda una vivienda, una familia. Los internados son muy importantes, porque nos organizamos, lo hacemos todo de forma colectiva y también resolvemos juntos los problemas .

Como hijas de campesinos, aseguran que hemos tenido coraje, valentía de seguir en esta lucha, de exigir lo que a una como mujer le corresponde; que no por ser mujeres somos menos. Acá en la normal nos conocemos, se forja una hermandad porque todas venimos de lugares rurales donde no tenemos oportunidades y sabemos de antemano qué es la pobreza, y que está muy extendida por todo México .

No son las únicas que hablan con esa certeza. Elva Medina, maestra con más de 50 años de servicio y egresada en 1970 de la Escuela Normal Rural Vanguardia, de Tamazulápam, Oaxaca, ubicada en el corazón de la región mixteca, recuerda con profundo cariño a su padre, campesino que, pese a su pobreza, decidió enviar a sus tres hijas a la normal.

“Fui muy afortunada de haber tenido un maravilloso padre, con todas las necesidades que había en casa, y siendo tres mujeres, nos permitió estudiar. Eso sí, era muy estricto. Nos decía: ‘van a estudiar, si reprueban no regresan, ¡a lo que van!’, y así fue, cursé mi primaria e hice examen para ingresar a la normal rural. Éramos 900 candidatas y fuimos seleccionadas 75”.