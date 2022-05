S

e me amontonan, de un momento a otro, acontecimientos, circunstancias, ideas, opiniones en torno a muy diversos tópicos sobre los que se me antoja platicar con ustedes en nuestra conversa semanal. Algunos son de importancia absolutamente evidente, el asunto del agua, para existir, para sobrevivir. Otros, no son menos: la miseria cotidiana en la que mal vive, pero, diariamente, muere una considerable parte de esta humanidad que, aunque le pese y avergüence a una blanca, desabrida minoría, tiene el mismo origen y debería tener semejante cotidianeidad y, sobre todo, destino. ¿Y qué decir del Premio Princesa de Asturias, que obtiene un maestro emérito tan distinguido por sus profundos estudios en el mundo prehispánico, como lo es Eduardo Matos Moctezuma? La gozosa celebración de los primeros 90 años de Elenísima, suprema emperatriz en el corazón de los ferrocarrileros vallejistas, los maestros othonistas, las costureras del Centro Histórico, de los nunca idos y siempre ¡presentes! caídos el 2 de octubre y sus alrededores. Son muchos los temas y pocos los renglones para opinar, para echar mi cuarto a espadas, sobre todo cuando pienso que puedo tener alguna información que debo compartir. Hoy, sin embargo, no tuve dudas sobre la decisión que ya había anunciado de terminar en esta entrega, la semblanza de mi amigo recién fallecido. Y es que de pronto, este hecho dio un inesperado y dramático giro que tengo la verdadera necesidad de platicarlo, compartirlo porque no puedo cargarlo dentro y que me ha tenido abrumado toda la semana. Quien haya leído la columneta el domingo anterior, tal vez recuerde que les platiqué que allá a mediados del pasado siglo, en la fronteriza ciudad de Matamoros se amistaron primero, e inevitablemente se amaron luego, una parejita de pubertos: él, un lugareño atejanado y ella una chilanguita que había llegado a vivir con sus familiares norteños. Si lo evitable suele suceder, lo inevitable mejor darlo por hecho. Así sucedió con la parejita preadolescente: tres años de romance rosa, más hecho de rubores, deseos (seguramente insatisfechos) y juramentos a cumplir en un lejano porvenir. Los pudibundos e hipocritones fifties dominaban el panorama que tanto habría de contribuir, como caldo de cultivo, para la explosión de los esplendentes sesentas, ya por llegar.