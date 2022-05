Para hacer que el precio de los combustibles (que incluye a la gasolina Premium y el diésel) no suban más allá de la inflación acumulada, el gobierno ha tenido que tomar dos medidas: primero, ha renunciado a cobrar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). En segundo lugar, subsidia de forma directa los precios de los combustibles. El costo del programa se calcula de 350 mil a 400 mil millones de pesos. Grupos empresariales y políticos dicen que ese dinero sería mejor utilizado en otras áreas (en corrupción, como antes). López Obrador replica que si el precio de la gasolina se sale de control las personas con menos recursos lo resentirían porque esos incrementos se traducirían en mayores costos para el transporte y distribución de bienes y, por lo tanto, en una mayor inflación. El triunfo de Morena el próximo 5 de junio va montado sobre el subsidio a la gasolina. Imaginen que hubiera tronado un gasolinazo. ¡Estaría ardiendo el cerro!

e haberse registrado un gasolinazo, Morena enfrentaría un desastre electoral el próximo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En algunos países el litro de gasolina regular, de bajo octanaje, ya sobrepasó 50 pesos; en México es menos de la mitad. ¿Por qué en unas naciones es más cara que en otras? (Ver cuadro). El precio del petróleo es más o menos uniforme, muy alto pero uniforme, y se alinea en tres tipos: Brent, seguido en Europa; West Texas Intermedio, en Estados Unidos, y México y la canasta OPEP en Medio Oriente y Asia. Una de las razones de la disparidad –hay varias– es por los impuestos. Aquí existe un elemento de carácter político/financiero: el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo candidato, asumió el compromiso de que el costo al automovilista de la Magna no sería mayor a la inflación. ¿Ha cumplido? Registra un crecimiento de 6.2 por ciento en lo que va de este año, una cifra superior a la inflación acumulada en 2022 de 2.98. Sin embargo, en términos anuales el crecimiento es de 6.46 hasta abril, inferior a la inflación anual al mismo mes de 7.68 por ciento. Y en lo que va del sexenio, de diciembre de 2018 a abril de 2022, la gasolina regular registra un aumento acumulado de 11.06 por debajo de la inflación del mismo periodo de 17.27, de acuerdo con el Inegi. En resumen: no ha habido un gasolinazo que la coloque en 30 pesos el litro o más, pero sí ha subido, aunque por debajo de la inflación.

Adiós a la cajita feliz

La guerra de Ucrania no tiene nada bueno por cualquier lado que se vea. Sin embargo, consuela que McDonald’s anuncie que llegó a un acuerdo para vender su negocio en Rusia a Alexander Govor, su licenciatario actual, tras la decisión de abandonar ese mercado, reportó la cadena de televisión estadunidense CNBC. ¡Serán miles de millones de calorías menos en la dieta del pueblo ruso!

Govor adquirirá todas las sucursales y las operará bajo una nueva marca. McDonald’s dejará de operar en Rusia luego de tres décadas de haber llegado a ese país.

El jeque

No hubo presupuesto para instalar casillas suficientes en el proceso de revocación del mandato presidencial, pero el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quiere gastar 11.6 millones de pesos para formular un informe de su gestión al frente del instituto. Se va el año próximo y quiere presentar cifras bonitas. Más bien lo que se necesita es una auditoría ciudadana. En sus años en el organismo han sido ejercidos más de 100 mil millones de pesos; los fideicomisos, las chambas y concesiones para los amigos y amigas. Ya tendrá tiempo de informar a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ombudsman Social

Asunto: sargazo

Hay un tema que me parece que no se le ha dado la importancia que merece por parte de las autoridades, y es el que representa la llegada de sargazo a las playas de la Riviera Maya. El país requiere de los ingresos que representa el turismo en esa zona y éste se aleja, cada vez más, pues las playas pierden atractivo. He leído acerca de empresarios chinos y mexicanos que han planteado que ellos se encargan de recolectarlo sin costo alguno, sólo piden autorización para llevar a cabo esta tarea. ¿Qué se puede hacer ante esto?

Carlos A. Jiménez Moreno

R: Se necesita que alguien lleve el asunto a la conferencia mañanera. De otro modo veo difícil que se atienda.

