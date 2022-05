Merry Macmasters

Lunes 23 de mayo de 2022, p. 9

Hace muchos años, la artista Lorena Camarena (Ciudad de México, 1974) descubrió una manera de pintar que refleja una visión íntima del mundo desde donde lo mira: creación y destrucción, caos y orden, opresión y liberación.

Con el título Palma y pólvora: Pintura de Lorena Camarena, el Museo de la Cancillería ofrece un guiño a este mundo de paisajes que no existen más que en la imaginación de la artista, aderezados con objetos sobrepuestos que crean relaciones no lógicas o no lineales .

Los 21 cuadros, realizados en acrílico, encierran belleza que es violenta, silenciosa soledad, paisajes donde lo humano se quedó por olvido o descuido . Los cuadros se presentan como un retrato arqueológico de nuestras soledades y nuestros miedos , escribe la artista a manera de declaración de principios en el catálogo de la exposición.

Naturaleza y acción

El título Palma y pólvora... alude a la presencia de naturaleza y de lo humano. La planta de palma representa lo natural: luz, aire, sol y sombra, aunque también se refiere a la palma de la mano, a la presencia humana. Pólvora es la representación de una acción, una destrucción. El hilo conductor de las obras son sombras transformadas en luz , apunta Camarena.