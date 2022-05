Alonso Urrutia y Cristina Gómez

Domingo 22 de mayo de 2022, p. 9

Loma de Guamúchil, Son., Es lo menos que podemos hacer ante el sufrimiento que padecieron sus antepasados por el maltrato de gobiernos autoritarios. No olvidar que se llegó hasta el exterminio de pueblos yaquis , se sinceró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un nuevo encuentro con los representantes de los ocho pueblos de esta etnia, a quienes les anunció la restitución de 30 mil hectáreas de tierra.

El Presidente recorrió comunidades indígenas sonorenses ratificándoles sus compromisos de justicia en la última etapa de su gobierno. En Sahuaripa, con representantes de pueblos en la frontera de Sonora y Chihuahua expresó sus intenciones hacia el final de su sexenio: “todavía nos quedan dos años y cinco meses (...) Yo soy maderista y Francisco I. Madero decía ‘sufragio efectivo y no reeleccion’. Quiero cerrar un ciclo, no sentirnos insustituibles, porque luego se convierte en un vicio. No hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder”.

Hacia el mediodía, en Cajeme, los gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yaquis escucharon a Lopez Obrador en la evaluación del cumplimiento del plan de justicia pactado en septiembre e instrumentado por una comisión presidencial. En el pasado –les recordó– sólo les daban migajas, pero “eso ya se terminó, aunque –reconoció– aún quedan polvos de aquellos lodos”.

Pero ahora, añadió, hay compromiso de cumplir los ofrecimientos, por eso autorizo a que se paguen las 30 mil hectáreas de tierra lo más pronto posible. Aquí está el subsecretario de Hacienda Juan Pablo de Botton, que les va a transferir los fondos .

Una adquisición que es uno de los principales reclamos yaquis, pues forma parte del territorio que les entregó, en 1940, Lázaro Cárdenas. A lo largo de estos años se fue perdiendo ese territorio adquirido, paulatinamente, por pequeños propietarios en diversas condiciones. Hoy, los yaquis piden su restitución.

Onésimo Buitimea, secretario del pueblo de Vicam, le explicó la complejidad para hacer realidad el plan, en particular, que se cumpla esa restitución mediante la compra de todas las pequeñas propiedades que suman las 30 mil hectáreas, ahora sujetas a negociación con quienes las adquirieron desde entonces.

Buitimea describió el complicado entramado en torno a la propiedad y las dificultades para restituirlas a los yaquis, aun cuando el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, optimista, anticipó que se ha intensificado la construcción de acuerdos, por lo que en junio se podría concretar la operación.