Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 22 de mayo de 2022, p. 7

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la denuncia de Morena contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, por posibles delitos electorales.

Lo anterior, luego de divulgarse audios en los que el dirigente alude a la recepción de recursos para campañas políticas no reportados a la autoridad electoral.

El organismo confirmó la recepción de la denuncia formal y aseguró que desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad y, si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes .

Previamente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo a la prensa, a pregunta expresa, que el árbitro electoral siempre atiende e investiga las quejas.

Sobre audios difundidos recientemente, informé que apenas se presentó una denuncia que será debidamente procesada .

“Lo que vendrá –añadió– será justamente que se desplegará la facultad investigadora del instituto y si hay alguna conducta indebida, se tomarán las medidas, como siempre ha ocurrido, con absoluta imparcialidad y seriedad por parte del INE”.

Esta semana, la gobernadora de Campeche divulgó un audio de su antecesor, Alejandro Moreno, y escribió en su cuenta de Twitter: ¡Les roba a los pobres y también les saca a los ricos. Tiene llenos los bolsillos y aun así dice que el dinero es muy poco .

En el audio se escucha la voz del ex mandatario campechano decir: ¿sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? ¿Cuántas crees, Pepe? 6 mil. Tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo... imagínate, güey. Oye y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos, eso dio. Él me dijo ‘hay 12 diputados en Michoacán, que es mi estado, ¿cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña. ¿Uno o dos millones?’, me dijo. Dos millones son 24. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en chinga, el lunes se los dio. Eso hay que reconocerlo”, pero enseguida se queja de que fue muy poco dinero.