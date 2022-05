Cinco días antes, había velado a su hijo en el mismo cuarto. En una pausa que le permitieron las lágrimas, la tixtleca María Amadea de Jesús Tolentino expresó: Mi hijo no era asesino, no era violador, nomás fue a una escuela de pobres .

Sin internado no hay Normal rural

Cuando Jesús Murillo Karam fue gobernador de Hidalgo (1993-1998), hizo lo que pudo para cerrar la Normal de El Mexe, emblemática porque ahí estuvo durante años la sede de la FECSM. Murillo redujo la matrícula, además de recortar recursos y becas.

Su sucesor, Manuel Ángel Núñez Soto, apretó tuercas. En febrero de 2000 mandó centenares de granaderos, con el resultado de que pobladores del municipio de Tepatepec, donde se ubicaba el plantel, se sumaron a los estudiantes y sometieron a seis decenas de granaderos. Las fotografías de los policías amarrados en la plaza del pueblo fueron la nota del fallido desalojo.

El siguiente gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, cumplió al fin el cometido y la Normal fue cerrada en 2008.

Los dos gobernadores hidalguenses que tuvieron un papel clave en el cierre de El Mexe, tras 82 años de existencia, no se pudieron desprender de sus líos con el normalismo rural. El caso Ayotzinapa hizo perder el brillo de salvador de México a Enrique Peña Nieto, y lo acompañaron en la debacle su secretario de Gobernación, Osorio Chong, y el procurador de la verdad histórica , Murillo Karam.

El actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, es también conocedor de El Mexe, pues fue secretario de Educación de Murillo Karam.

Poco antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, se preguntó a Fayad sobre la reapertura de El Mexe (promesa de campaña del mandatario electo). Con tiento, Fayad rechazó la idea de reabrir la escuela: Él (López Obrador) tiene que saber las implicaciones de abrirla, saber si necesitamos más normales, porque ya hay cinco en Hidalgo. Tendrá que ser, creo, una nueva Normal, porque la otra desapareció .

La escuela ha sido reabierta, pero sin el servicio de internado, una demanda que los normalistas no abandonan.

En otra latitud, un conflicto similar terminó con el cierre del internado de la Normal de Mactumac-tzá, Chiapas (2003). Actualmente la pensión funciona debido a que los estudiantes tomaron las instalaciones, pero sin autorización oficial.

A partir del cierre del internado, sostienen los profesores Rafael Burgos e Iván Alexis Pinto Díaz (doctor en educación y egresado de Mactumactzá), la escuela fue perdiendo los signos que le daban identidad: su combatividad en la defensa del derecho a la educación, la formación académica e ideológica que la caracterizaba y las actividades deportivas y culturales que la distinguían .

Pinto Díaz recuerda que en sus días de estudiante (1984-1990) no le tocó la represión de manera directa, pero sí armarse con un palo cuando se llegó a rumorar que entrarían las fuerzas policiacas: Ya como docente de la misma escuela sí me tocó que me gasearan ahí mismo dentro de la escuela .

Los casos de El Mexe y Mactumactzá ilustran, para Pinto Díaz, la larga historia de resistencia de los normalistas rurales frente a una política gubernamental que desde los años 40 ha oscilado entre el abandono y los intentos de cerrarlas por completo .

La llegada del gobierno de Rutilio Escandón (Morena) no significó un cambio en el trato a la Normal que se ubica en Tuxtla Gutiérrez. El 18 de mayo del año pasado, la policía chiapaneca apaleó y lanzó gases a los jóvenes, además de aprehender a 93 (74 mujeres y 19 hombres).