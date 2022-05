Parafraseando al clásico podría decirse que cuando no se entiende, no se entiende, y además es imposible . A esta enésima empresa del coso de Insurgentes le ocurre lo que a Tauromaquia Mexicana, defensora oficiosa de la oferta de espectáculo del sistema taurino, no de la mejor tradición de la fiesta de los toros del país: pretenden defender y cambiar preservando lo establecido y sin desechar lo viciado.

A cada uno de los festejos no asistió ni un cuarto de plaza (10 mil 500 espectadores), lo que reiteró varias cosas: que a la empresa no le interesó una publicidad más agresiva e imaginativa, que al público no le atrajo esa oferta de espectáculo y, lo más grave, que a la empresa no le preocupa recuperar el interés del público por las corridas, habida cuenta de que no se trata de un negocio autónomo sino subsidiado por un poderoso consorcio.

En la Feria de San Isidro en Las Ventas, volvió a ser notoria la diferencia de trato entre los toreros de un país taurinamente dependiente y otro autosuficiente, que amén de su añejo proteccionismo no requiere de diestros extranjeros para darle interés a la función taurina. Acá, alfombra, toros y fechas escogidas, alternantes a modo y comunicadores postrados; allá, toros de donde sea, alternantes modestos y en cualquier día. Que lo diga Joselito Adame, quien apenas logró colarse en un cartel de tercera, con ganado que rechazan las figuras y alternantes de discreta trayectoria. La voltereta que le dio su segundo pudo ser de fatales consecuencias. Y la fuerte cornada al novillero Arturo Gilio y la Puerta Grande que se le escapó al prometedor Isaac Fonseca por fallar con la espada, y hoy la confirmación de alternativa de Leo Valadez. Dinero sobra, talento y voluntad faltan.