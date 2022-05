A

ún no se asientan las fuertes ondas telúricas de las tectónicas placas geopolíticas, cuando en 20 días las dos superpotencias estuvieron a punto de enfrascarse en una guerra nuclear que significaría el fin de la biosfera (https://bit.ly/3PwyJmL). La placa tectónica más visible hoy es el nuevo (des)orden regional bipolar/geoestratégico entre EU/30-OTAN/27-Unión Europea frente al eje euroasiático de Rusia/China.

En este tenor, el veterano periodista jázaro-estadunidense Thomas Friedman (TF) –heraldo de Israel y sus intereses en Wall Street/Brooklyn (https://amzn.to/3PvzegO)– advierte el paroxismo de la locura (sic) –quizás en alusión al libro La marcha de la locura, de Barbara Tuchman (https://amzn.to/3wsWFzQ)–, el enredo para siempre (sic) en Ucrania : La guerra es más peligrosa para EU y Biden lo sabe (https://nyti.ms/3yJNoFi).

TF, quien opera usualmente en la secrecía del Olimpo de Estados Unidos, afirma que dos filtraciones , tanto del NYT –íntimo del Partido Demócrata– como de NBC News (muy cercano al complejo militar industrial), enfurecieron al católico Biden porque “sugieren que EU no se encuentra más en una guerra indirecta (sic) con Rusia, sino que se encamina a una guerra directa (¡mega sic!) cuando nadie ha preparado al pueblo estadunidense o al Congreso para ello .

Si bien el concepto guerra indirecta (sic) es muy cómodo para la guerra de propaganda , en la lúgubre realidad suele desembocar en una guerra directa (sic) que no se atreve a decir su nombre. Llama la atención que los propagandistas civiles , que en su vida han disparado siquiera una pistola de agua, traten como oligofrénicos a los estrategas rusos, a quienes intentan desarmar y someter con una clásica guerra sicológica –que les dio óptimos resultados con los cándidos Gorbachov y Yeltsin– mediante sus dos filtraciones :