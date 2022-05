Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 22 de mayo de 2022, p. 23

Cuernavaca, Mor., Productores de arroz de Morelos solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una mejor ganancia, préstamos de recursos económicos, requisitos más flexibles para acceder a los apoyos gubernamentales para mejorar la producción de este grano, que los gobiernos del estado y municipios los ayuden a promover su producto y ampliar la superficie de siembra, ya que se están quedando sin tierra para producir alimentos ante el crecimiento desmedido e irregular de la mancha urbana en cada uno de los municipios del estado.

Jesús Solís Alvarado, presidente de Arroceros del surponiente de la entidad, informó que este cultivo está en decadencia desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, pues antes del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, se producían en la entidad 36 mil toneladas en 6 mil hectáreas, pero en 2021 sólo cosecharon 6 mil 600 toneladas en 650 hectáreas. Señaló que actualmente se importa 80 por ciento de este alimento, según estadísticas gubernamentales y de los productores.

Lamentó que a partir de los 90 se dejó de producir arroz, porque con el TLC se importó más barato, pues era subsidiado por los gobiernos de esos países, por lo que llegaba más barato a México. Entonces se dejó de producir, y ante la competencia desleal la industria arrocera en México empezó a decaer, y también afectó a Morelos .

El dirigente arrocero resaltó que este año bajará más la producción (calculó sólo unas 6 mil toneladas), porque los campesinos arroceros morelenses no tienen incentivos para sembrar. Apuntó que muchos no tuvieron los 40 mil pesos que requieren para invertir en cada hectárea que se siembre de arroz, también se enfrentaron al aumento hasta de 300 por ciento en el costo de los fertilizantes, presuntamente por la guerra entre Rusia-Ucrania. Otro punto en contra es que los jóvenes ya no quieren laborar en el campo y quienes lo hacen cobran más.