El argumento del ex alcalde, según la delegada del INAH, fue que había muchas casas abandonadas, viejas, que daban mal aspecto, que eran guarida para vagabundos y delincuentes, pero lo que pasa es que ha habido un descuido durante años y ninguna intención de las autoridades municipales o estatales por rescatar la zona, que es muy bonita .

Ávalos Salazar refirió que la zona centro de la ciudad no está preparada para soportar edificaciones de alto impacto; la infraestructura de agua, luz, drenaje no están planeadas para estos grandes desarrollos , reiteró.

Martha Ávalos detalló que el fallo se basa en un dictamen pericial elaborado por la arquitecta Imelda Patricia Chapa Garza, según el cual en la zona referida no hay sitios catalogados como tal ante los Registros Públicos de la Propiedad estatal y federal.

El juzgado primero de distrito en materia administrativa concedió el amparo 1348/21, promovido por un fideicomiso inmobiliario, luego de establecerse que el lugar donde se realiza el proyecto y los aledaños no son inmuebles históricos.

▲ Vía Zócalo se proyecta como un desarrollo comercial, de viviendas y oficinas, constituido por dos torres, una de 39 niveles y otra de 20, y se establecerá en 11 predios que se fusionaron en pleno centro de Monterrey. Foto La Jornada

Incluso, señaló, hay más lugares que cuentan con estas características que no han sido decretados por cuestiones de carácter económico, algunas de ellos, y otros por falta de visión política, cultural y de identidad , como la calzada Madero.

Añadió que el problema es que no hay políticas públicas, ni privadas para preservar este importante patrimonio, dejarlo como un legado de identidad y ponerlo en valor cultural y económico .

Y es que, puntualizó, una casa, un inmueble antiguo, no necesariamente tiene que ser una pieza de museo, se puede poner en valor de otra forma, desde hoteles hasta cafeterías, viviendas; sin embargo, ha habido un gran menosprecio de nuestros gobernantes, nuestra clase política y económica por este conjunto de bienes. Dicen que afean la ciudad y por lo tanto llegan a la conclusión de que hay que demoler todo .

Y esto, enfatizó la funcionaria, tiene varios problemas y el primero de ellos es que atenta contra un patrimonio que puede ser de un particular, pero también es de los regiomontanos, de los nuevoleoneses; no de los gobernantes, sino que forma parte de toda una tradición, un legado, de una identidad y no hay respeto por ello, ni ningún plan de recuperación.

Expulsan a la gente y luego plantan estos grandes desarrollos, que no tienen manera de soportar los impactos ambientales, ni de infraestructura, ni sociales; no hay ningún estudio para ello .

Muchos permisos irregulares

Ávalos Salazar manifestó que quien otorga los permisos de construcción es el municipio de Monterrey, concretamente la Secretaría de Desarrollo Urbano; por ello, aseguró, antes de terminar su gestión Adrián de la Garza autorizó muchísimos de éstos en el primer cuadro de Monterrey y en otras zonas, la mayoría de ellos, irregulares .

En Santa Lucía, ejemplificó, están los desarrollos House, Héroes del 47, El Vergel, Tower Inn; no obstante, éstos son pequeños, en comparación a los que vienen , como la Torre Rise de 456 metros de altura, la segunda más grande de México y Latinoamérica, ubicada entre las Avenidas Constitución e Hidalgo. En ésta última, dijo, el INAH no puede intervenir porque no hay zona histórica contigua.

“Lo que hacemos nosotros es autorizar o no los permisos, en algunos casos, porque nuestra facultad es esa, somos una institución normativa, que nos basamos en la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos entre el siglo XVI y XIX, solo podemos llegar a 1900.

Esta ley la compartimos junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que tiene facultad de 1901 a la fecha, nosotros asumimos como enlace, podemos hacer inspecciones, dictámenes, pero finalmente quien resuelve es INBAL , indicó.

La mayoría de los complejos son de uso mixto y en ellos un departamento de 35 metros cuesta 2 millones 500 mil pesos; “están destinados a la clase media alta, a los millennials que se ha venido creando una mentalidad de que el Barrio Antiguo y Santa Lucía hay que convertirlos en un Nueva York con grandes edificios”, manifestó Ávalos Salazar.

En el caso de Vía Zócalo, acusó, hay desarrolladores detrás de un fideicomiso, uno de ellos es Genaro García de la Garza , ex titular de la Oficina Ejecutiva de Adrián de la Garza.