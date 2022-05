U

na lectora me topa en la calle y me dice que, por apoyar al obradorismo, ha perdido a muchos amigos pero ha ido encontrando nuevos. En ese instante alcanzo a responderle que las opiniones no son las personas , un lema de la alfabetización digital. Pero es cierto que las mudanzas como las que experimentamos como sociedad se viven como melodramas y no tanto como comedias. Es difícil tener el alejamiento de la opinión, casi siempre poblada por las mentiras, la ignorancia política e histórica, el clasismo, el desarraigo, y seguir con la cercanía habitual. Pero pensemos por qué.

La amistad es un afecto por alguien que tiene nuestra curiosidad, interés, y hasta dedicación. Estamos hablando de amigos, no sólo de conocidos. A diferencia del amor, los amigos son recíprocos. No existe la amistad no-correspondida. Los amigos se cuidan mutuamente porque se valoran entre sí, en una relación entre iguales, distinta a la del amor o la atracción física. Se han visto cambiar y se han influido recíprocamente, pero hay cualidades que se siguen valorando, a pesar del paso del tiempo. Si éstas cambian o se modifican las formas en que las evaluamos, entonces, nos alejamos. Queda la evocación y aun la sorpresa de que antes éramos así de cercanos: uña y mugre . Nos separamos en los caminos, padecimos una ruptura en la confianza depositada o, de pronto, ya éramos otros. La cercanía es producto de escuchar y hablar de cierta intimidad, secreta para los demás, con la certeza de la discreción. No es necesario que sea una gran verdad , es más importante la disposición a guardarla sin compartir, sin violentar la confianza. En la amistad se es vulnerable e íntegro al mismo tiempo. La confidencia o las experiencias compartidas, dolorosas o placenteras, establecen una relación privilegiada en relación a los que son simplemente nuestros conocidos, como los parientes o los compañeros de trabajo. Pero va más allá. En algunos casos es un sentido compartido de lo que es importante. Eso no está definido de antemano, sino que es precisamente un resultado de ser amigos. Los cuates, los carnales, no son espejos. Es más como pintarse unos a los otros a través del tiempo.